Китайский энтузиаст представил безрамочный iMac на чипе Apple M1

Инженер из Китая опубликовал видео модифицированного компьютера iMac 2021 года, сообщает портал MacRumors. Главное отличие модификации от оригинала - отсутствие высокой нижней рамки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам энтузиаста, при создании своей версии компьютера Apple он вдохновлялся iMac G4 2002 года. Однако вместо перемещения основной части "железа" с нижней рамки в подставку, он предпочел перенести важные компоненты на заднюю часть компьютера. Такое решение было принято для того, чтобы максимально "уменьшить" рамки экрана и фронтальную панель устройства.

Чтобы добиться задуманного, инженер разобрал iMac, распечатал новый корпус на 3D-принтере, после чего поместил в него все детали и установил дополнительную систему охлаждения. Кроме того, энтузиаст вернул в компьютер светящийся логотип Apple.

Оригинальный 24-дюймовый iMac на базе чипа M1 был представлен в мае 2021 года. Компьютеры получили масштабный редизайн, сохранив при этом высокую нижнюю рамку.