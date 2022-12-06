В Meta заявили о возможности прекращения публикации новостей

Официальный представитель службы коммуникаций Meta Энди Стоун заявил в Twitter, что корпорация может прекратить публиковать у себя новости при принятии в США законопроекта, который расширяет возможности изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы", - написал он.

По словам Стоуна, данный законопроект создает "аналог картеля" для издательств и потребует от одной частной компании финансировать другие частные организации.

В марте 2021 в США был представлен законопроект о конкуренции и сохранности журналистики. 28 ноября 2022 года он был включен в календарь рассмотрения законодательных инициатив. Согласно тексту законопроекта, он предоставляет изданиям онлайн-контента возможность ведения коллективных переговоров с доминирущими на рынке онлайн-платформами для обсуждения условий размещения новостных материалов на них.