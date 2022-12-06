Android-вирус замаскировали под приложения банков
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Специалисты Dr.Web обнаружили в Google Play приложения, ворующие личные данные пользователей. как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает издание BleepingComputer.

Из отчета аналитиков следует, что одной из подобных программ оказалась TubeBox. "Она обещает денежное вознаграждение за просмотр видео и рекламы в приложении, но никогда не выполняет своих обещаний", - отметили авторы. По словам специалистов, при попытке вывести заработанные деньги приложение выдает ошибку.