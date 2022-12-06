https://news.day.az/hitech/1517277.html Android-вирус замаскировали под приложения банков
Android-вирус замаскировали под приложения банков
Специалисты Dr.Web обнаружили в Google Play приложения, ворующие личные данные пользователей. как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает издание BleepingComputer.
Из отчета аналитиков следует, что одной из подобных программ оказалась TubeBox. "Она обещает денежное вознаграждение за просмотр видео и рекламы в приложении, но никогда не выполняет своих обещаний", - отметили авторы. По словам специалистов, при попытке вывести заработанные деньги приложение выдает ошибку.
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