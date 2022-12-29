Названы самые главные игровые анонсы 2023 года

Главный редактор портала Insider-Gaming Том Хендерсон назвал пять потенциальных игровых анонсов, которые пройдут в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хендерсона, вероятнее всего в следующем году стоит ожидать полноценный анонс Grand Theft Auto VI, однако выход игры состоится не ранее 2024 года.

Также журналист считает, что в следующем году в продажу поступит обновленная версия консоли PlayStation 5 со съемным дисководом. При этом в продажу она поступит в сентябре 2023 года.

Вместе с тем в следующем году может состояться презентация портативной консоли Nintendo Switch 2. Учитывая, что оригинальная версия вышла в 2017 году, и в настоящее время ее "железо" принято считать устаревшим, это может оказаться правдой.

Еще одной консолью, которую могут представить в 2023 году является Xbox Keystone. Это приставка для запуска облачных игр Xbox, производство которой, по словам главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, была приостановлено. Возможно, Xbox будет готова показать ее к концу 2023 года, когда все проблемы будут решены.

Последним игровым событием является сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard. Несмотря на исход, ожидается, что в 2023 году сделка либо будет закрыта, либо в ее проведении будет отказано регуляторами.