Минюст США подаст иск против Google

Министерство юстиции США, также выполняющее функции генпрокуратуры, подаст иск против американской корпорации Google из-за ее доминирующего положения на рынке интернет-рекламы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Google владеет сервисом покупки рекламы и продает рекламу издателям, а также возглавляет торговую биржу, где обе стороны заключают сделки.

По данным Bloomberg, ранее против Google в США подали три отдельных иска генпрокуроры штатов. В исках говорилось, что корпорация доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android, что нарушает антимонопольное законодательство.

При этом Google утверждает, что рынок онлайн-рекламы переполнен. Компания в ходе слушаний в Конгрессе и в судебных документах неоднократно обращала внимание, что наряду с ней в США действуют такие технологические гиганты как Amazon, Microsoft и Meta.