Азеркосмос обеспечит спутниковым интернетом страны Центральной и Восточной Африки

Подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ОАО "Азеркосмос" и кенийской компанией "CommCarrier".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в соответствии с соглашением о сотрудничестве, с 24 января началось использование спутникового интернета в государственных органах Кении посредством спутника "Azerspace-2".

Отметим, что компания "CommCarrier" будет обслуживать своих партнеров в регионе Центральной и Восточной Африки в KU-диапазоне спутника "Azerspace-2".

"Нас радует использование наших спутниковых услуг правительственными и частными учреждениями в африканском регионе. "CommCarrier" - надежный партнер для региона, и мы уже ускоряем работу над перспективными бизнес-проектами", - сказал заместитель председателя "Азеркосмоса" Фуад Асланов.

В свою очередь, директор "CommCarrier" Кири Бабу отметил, что сотрудничество с "Азеркосмос" предоставит компании возможность успешно удовлетворить растущий спрос партнеров.

Отметим, что "CommCarrier" начала свою деятельность в качестве телекоммуникационного оператора в 1995 году. Компания "CommCarrier" со штаб-квартирой в Найроби, столице Кении, считается первой компанией, внедрившей здесь технологию VSAT-спутниковой связи в районах, где нет наземной сети связи. Как ведущая телекоммуникационная компания африканского региона, она успешно реализует государственные проекты.

Напомним, что "Азеркосмос" принадлежат два спутника связи - Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky.

Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг в январе - ноябре 2022 года составили 24 миллиона долларов. ОАО "Азеркосмос" в отчетный период осуществило экспорт спутниковых и телекоммуникационных услуг в Великобританию (на шесть миллионов долларов), Францию (5,3 миллиона долларов), Люксембург (четыре миллиона долларов), ОАЭ (2,1 миллиона долларов) и Пакистан (1,3 миллиона долларов).