5G назвали угрозой для безопасности

Индийская полиция назвала 5G угрозой для безопасности жителей страны и фактором, влияющим на рост преступности. Об этом сообщает издание Gadgets360, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, заявление прозвучало со стороны коллектива полиции во время конференции, на которой присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В сообщении говорится, что новая технология построена на легкодоступных и открытых интернет-протоколах и наследует все уязвимости предыдущих поколений.

Из документа следует, что преступники могут воспользоваться уязвимостями стандарта и применять их для отмывания денег, оборота наркотиков, продажи оружия и многого другого. В связи с тем, что после внедрения 5G миллионы устройств "интернета вещей" будут постоянно подключены к сети, возрастет число кибератак.

"Комплексная кибербезопасность - единственное решение для этой новой экосистемы, созданной 5G", - отметили в полиции. По словам представителей силовых структур, при создании экосистемы и сетевой инфраструктуры необходимо закупать оборудование из проверенных источников и предупреждать потребителей об угрозе, которую несут новые технологии.