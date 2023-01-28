Илон Маск оценил уровень своей популярности в интернете

Илон Маск считает себя все еще "довольно популярной персоной" в социальной сети Twitter, владельцем которой бизнесмен стал в октябре прошлого года. Об этом сообщает Mashable, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время общения миллиардера с инвесторами Tesla в среду 25 января один из них задал вопрос о том, как Маск намерен минимизировать репутационный ущерб автомобильной компании, учитывая его недавние политические заявления, а также неоднозначные твиты.

"Давайте я проверю свой аккаунт в Twitter. У меня 127 млн фолловеров, и их количество продолжает стремительно расти. Это говорит о том, что я, знаете ли, довольно популярен. Я могу быть не очень популярен у некоторых людей, но если речь о большинстве, то количество моих подписчиков говорит само за себя. С моим аккаунтом больше всего взаимодействуют люди - в Twitter уж точно", - ответил Илон Маск.