Forbes сообщил о падении продаж смартфонов в Китае до минимума

В Китае в прошлом году было продано 286 млн смартфонов. Это минимум за последние 10 лет, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные аналитической компании IDC. По сравнению с 2021 годом продажи смартфонов в Поднебесной сократились на 13,2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, больше всего смартфонов в прошлом году продала компания Vivo. Она заняла 18,6% китайского рынка. Но за год поставки этой компании уменьшились более чем на четверть - на 25,1%. Вторе место по продажам заняла компания Honor, ей удалось увеличить проажи более чем на треть - на 34,4%. Компания заняла 18,1% китайского рынка. Третье место по продажам заняли компании Oppo и Apple, у них оказалось по 16,8% рынка. При этом продажи Apple за год уменьшились незначительно - на 4,4%.

Продажи смартфонов в мире в прошлом году снизились на 11,3%, заявляли ранее в IDC.