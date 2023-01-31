Ветеринары сочли популярный гаджет Apple опасным для собак

Ветеринары призывают использовать геометку Apple AirTag для отслеживания собак с особой осторожностью. Животные часто проглатывают гаджет, что представляет их здоровью серьезную угрозу. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

AirTag стал удобным аксессуаром для контроля перемещений собак во время выгула. Однако, как показывают жалобы людей в соцсетях и опыт ветеринаров, неосторожное использование устройства может привести к беде.

При подвешивании AirTag на ошейник возникает риск того, что собака может его снять сама или при помощи другого животного во время игры. Поэтому рекомендуется использовать ошейники со специальном отсеками для геометок.

Авторы WSJ нашли на Reddit и в Twitter несколько сообщений, авторы которых рассказали, как на их глазах собака проглотила AirTag. Один из опрошенных журналистами ветеринаров сообщил, что за последние 18 месяцев работы он лечил по меньшей мере шесть разных собак, которые съели гаджет от Apple.

Проблема в том, что зачастую AirTag оказывается достаточно большим предметом, чтобы выйти из животного естественным путем. В таких случаях геометки приходится извлекать из животных посредством операции.

Самая же большая опасность в том, что перед проглатыванием собака может пожевать AirTag и таким образом нарушить целостность батареи, которая содержит различные токсичные вещества. Поэтому ветеринары рекомендуют незамедлительно обращаться к врачам, если собака съела AirTag.