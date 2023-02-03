Apple создаст специальные накладки на пальцы для сенсорных клавиатур

Компания Apple зарегистрировала новый патент, который позволит избежать проблем с тактильностью в сенсорных клавиатурах. Об этом сообщает портал Digital Trends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что корпорация уже давно размышляет над внедрением сенсорных клавиатур в компьютеры Mac, что позволит уменьшить толщину устройства за счет отказа от физических кнопок. Однако у таких клавиатур есть одна серьезная проблема - пользователь не будет чувствовать тактильный отклик из-за сенсорной системы.

В этой связи в Apple работают над своеобразными накладками-наперстками, которые нужно будет надевать на пальцы. Устройство будет имитировать нажатие на физическую кнопку и снизит износ сенсорной клавиатуры, так как пользователю не нужно будет сильно нажимать на клавиши ради тактильных ощущений.

Пока неизвестно, будет ли патент от Apple воплощен в жизнь. Не исключено, что появление наперстков совпадет по времени с выпуском первых настольных устройств с сенсорной клавиатурой, о которых пока нет никакой информации.