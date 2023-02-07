Крупный производитель компьютеров уволит тысячи сотрудников

Один из крупнейших в мире производителей компьютеров, американская Dell уволит около 6650 сотрудников, сократив общую численность персонала до 126,3 тысячи человек - минимального уровня с 2017 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо, отправленное вице-председателем правления по продуктам и операциям Джеффом Кларком на корпоративную почту сотрудников, передает Day.Az.

Сокращения затронут около 5 процентов персонала Dell. По сравнению с январем 2020 года, когда в компании работало 165 тысяч человек, численность сотрудников сократится на 39 тысяч человек. По словам Кларка, прежних мер в виде приостановки найма и уменьшения трат на командировки уже недостаточно в условиях глобального экономического спада, который повлиял на продажи компании.

Dell сообщила о снижении выручки на 6 процентов по итогам третьего квартала 2022 года. Кроме того, по прогнозу аналитиков IDC, в четвертом квартале спрос на персональные компьютеры (ПК) резко упадет. Наибольший спад продаж ПК будет наблюдаться именно у Dell - они снизятся на 37 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.