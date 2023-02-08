Представлены бюджетные Poco X5 и X5 Pro с новой оперативкой и камерой

Xiaomi представила среднебюджетные смартфоны Poco X5 и X5 Pro для глобального рынка, сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Базовая модель получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, чип Snapdragon 695 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. В Poco X5 используется основная 48-мегапиксельная камера, дополненная ультраширокоугольным сенсором с разрешением 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. В качестве селфи-камеры установлен датчик на 13 Мп.

Poco X5 Pro оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с частотой 120 Гц и даже меньшим запасом яркости по сравнению с младшей версией - 900 против 1200 нит в Poco X5. За производительность в X5 Pro отвечает чип Snapdragon 778G. Новинка получила аккумулятор на 5000 мАч поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Отличительной особенностью Poco X5 Pro стала 108-мегапиксельная основная камера. Вместе с ней в смартфоне используется ультраширокоугольная камера на 8 Мп, макромодуль на 2 Мп и селфи-камера с разрешением 16 Мп.

Также в обоих моделях отмечается наличие сканеров отпечатков пальцев в кнопке включения, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и поддержка карт памяти microSD. Известно, что Poco X5 Pro получит MIUI 14 "из коробки", в то время как младшая версия будет работать на базе прошивки MIUI 13.

Poco X5 поступит в продажу по цене от $200, а Poco X5 Pro можно будет купить по цене от $250.