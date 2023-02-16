Часы Apple Watch спасли трех участников ДТП в Германии

В Германии функция распознавания аварии помогла трем пассажирам автомобиля, которых зажало в обломках автомобиля после ДТП, сообщает издание heise online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ДТП произошло в Баварии около двух часов ночи. Автомобиль, в котором находились три молодых человека, вылетел с трассы и оказался примерно в 20 метрах от проезжей части. Часы Apple Watch, которые были у одного из пассажиров, автоматически отправили спасателям сообщение о ДТП с GPS-координатами.

По словам представителей экстренных служб, пассажиры автомобиля получили серьезные травмы и оказались зажаты в обломках машины. Отмечается, что если бы не часы, то обнаружить попавших в аварию было бы значительно сложнее, поскольку свидетелей у ДТП не было, а машина оказалась в кустах на значительном удалении от проезжей части.

Функция распознавания ДТП работает на iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также Apple Watch Series 8 и других моделях часов компании.