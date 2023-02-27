Пример агрессивного маркетинга от Microsoft - ФОТО
Тестовая версия Microsoft Edge начала добавлять на официальный сайт Chrome баннер, призывающий пользователя не переходить на браузер от Google. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Neowin.
Речь идет о ветке Canary настольной версии Microsoft Edge. Если пользователь захочет скачать себе браузер Google Chrome, то в верхней части Edge появится крупный баннер, который гласит: "Edge работает на той же технологии, что и Chrome, но с дополнительной надежностью от Microsoft".
Таким образом Microsoft пытается "оградить" пользователей от использования других браузеров кроме собственного. Как отмечает Neowin, Google Chrome тоже рекомендует свой браузер, однако делает это лишь в пределах собственного официального сайта и не встраивает рекламу на чужие ресурсы. Не исключено, что такое агрессивное продвижение присутствует только в тестовой версии и не дойдет до релиза для широкой аудитории.
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