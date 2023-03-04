Выручка и прибыль Twitter упали

По итогам декабря 2022 года выручка и скорректированная прибыль американской компании Twitter упала примерно на 40% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. Одной из главных причин подобной динамики стал отказ ряда рекламодателей от сотрудничества с социальной сетью, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Падение выручки и скорректированной прибыли за декабрь произошло после того, как многие рекламодатели отказались от платформы социальных сетей после поглощения компании со стороны предпринимателя Илона Маска. Спад составил примерно 40% в годовом исчислении как выручки, так и скорректированной прибыли за месяц", - говорится в материале.

Глава Tesla и SpaceX Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. После этого компания перешла в разряд частных фирм, из-за чего больше не публикует финансовую отчетность, заключается в статье.