Раскрыты проблемы шлема виртуальной реальности Sony PS VR2

Обладатели нового шлема виртуальной реальности от Sony рассказали о проблемах с контроллером гарнитуры. Об этом сообщает издание Android Central,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей PS VR2, опубликованные на Reddit. По словам первых владельцев устройства, они заметили проблемы с контроллерами приставки. В частности, кнопки X и R2 могут перестать работать в некоторых играх. Спустя почти две недели раскрывающий проблемы девайса пост собрал 1,2 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев, проблема имеет массовый характер.

"Когда я запускаю Call of the Mountain, игра меняет кнопки контроллера местами", - отметил пользователь под ником AstalderS. Посетититель площадки под ником BoroPaul заявил, что Sony, которая публично не признает проблему VR-шлема и не предлагает решения, поступает "отвратительно".

Журналисты Android Central подтвердили, что Sony пока не прокомментировала проблемы PlayStation VR2. Тем не менее, некоторым пользователям девайса, которые связались с технической поддержкой, рассказали, что в ближайшее время компания выпустит обновление для шлема. Некоторые владельцы PS VR2 заметили, что в качестве временной меры исправления проблемы можно перезагрузить контроллеры или саму гарнитуру.