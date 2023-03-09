Глобальные версии Redmi A2 и Redmi A2+ готовы к выходу

Глобальная версия смартфона Redmi A2 (модельный номер 23028RN4DG) появилась на сайте сертификационного агентства NBTC в Таиланде. Там же замечен мобильный телефон Redmi A2+ (модельный номер 23028RNCAG).

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Redmi A2 и Redmi A2+ также прошли сертификацию немецкого регулятора TUV. В дополнение к этому Redmi A2 и A2+ также прошли сертификацию Европейской экономической комиссии. Ранее серия Redmi A2 прошла сертификацию индийского регулятора BIS.

Redmi A2 будет оснащен 6,52-дюймовым ЖК-экраном IPS разрешением HD+, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, которую можно будет расширить за счет карт памяти. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп. Телефон работает под управлением Android 13 (Go), оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч и поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт MicroUSB.

В качестве однокристальной системы Redmi A2 будет выступать MediaTek Helio G36. Покупателям будут доступны три цвета: черный, синий и зеленый.