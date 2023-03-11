Названа главная особенность модернизированного F-35

Модернизированный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Block 4 получит новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые станут главной особенностью улучшенного самолета. Об этом сообщил глава Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Марк Келли, передает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Большая часть того, для чего нам нужен F-35, зависит от возможностей радиоэлектронной борьбы Block 4", - сказал Келли в ходе симпозиума Ассоциации военно-воздушных и космических сил.

Отмечается, что интеграция обновленных компонентов Block 4 будет зависеть от инициативы Technology Refresh-3, которая направлена на модернизацию центрального процессора, блока памяти и авионики самолета. Считается, что обновленные компоненты обеспечат в 25 раз большую вычислительную мощность, чем существующая система Technology Refresh-2.

Как пишет издание, в рамках обновления Block 4 истребитель получит новый радар AN/APG-85 с активной фазированной антенной решеткой. Полный список изменений пока не известен.