Стала известна дата выхода новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070
Проверенный инсайдер hongxing2020 заявил, что Nvidia 13 апреля 2023 года выпустит видеокарту GeForce RTX 4070. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно источнику, GeForce RTX 4070, как и вышедшая ранее модель RTX 4070 Ti, будет основана на графическом процессоре AD104, но уже с меньшим количеством ядер. В то время как старшая версия предлагает 7680 CUDA-ядер, базовая RTX 4070 получит 5888. Причем объем графической памяти в RXT 4070 останется неизменным - это 12 ГБ стандарта GDDR6 со 192-битным интерфейсом. Также отмечается, что TDP в новой видеокарте составит 200 Вт, что намного меньше 285 Вт в RTX 4070 Ti.
Рекомендуемая розничная цена GeForce RTX 4070 Ti установлена на уровне $799, поэтому можно утверждать, что базовая модель окажется немного дешевле. Однако точная стоимость пока не называется.
Вместе с тем ожидается, что в ближайшем будущем Nvidia представит более дешевые видеокарты GeForce RTX 4060 и 4060 Ti.
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