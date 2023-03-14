Маск ответил на предложение добавить роботов Tesla в игру Atomic Heart

Предприниматель Илон Маск пошутил в ответ на предложение основателя студии Mundfish добавить в дополнение к игре Atomic Heart роботов Tesla. Об этом сообщает портал The Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне глава Mundfish Роберт Багратуни обратился к Маску в Twitter - он заявил о том, что к Atomic Heart готовится DLC, и предложил интегрировать в него человекоподобных роботов Optimus, которых разрабатывает компания миллиардера. По сюжету игры все роботы одномоментно ломаются и начинают нападать на людей.

"Я очень надеюсь, что роботы Tesla не выходят из строя! Мы уделяем очень много внимания тому, чтобы Optimus можно было легко отключить физическим переключателем, чтобы сократить риск централизованного контроля", - заявил Маск.

Пока неясно, увидят ли игроки коллаборацию Atomic Heart и Tesla, однако, учитывая любовь Маска к играм, такая ситуация не кажется чем-то невозможным.

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На территории России и стран СНГ она распространяется через VK Play.