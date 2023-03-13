Китай успешно запустил на орбиту спутник дистанционного зондирования Horus-2

Китай 13 марта успешно запустил на орбиту спутник дистанционного зондирования Horus-2 ("Хорус-2"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на странице в WeChat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запуск был осуществлен благодаря ракете CZ-2C ("Чанчжэн-2-цэ") в 12.02 по пекинскому времени (07.02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китайской Народной Республике. Он стал 466-м для носителей этой серии.