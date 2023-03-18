Представлено приложение, превращающее часы Apple Watch в трекер уровня стресса

Приложение CardioBot получило обновление, которое позволяет сопрячь их со смарт-часами Apple Watch, чтобы измерять ежедневный уровень стресса пользователя. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция измерения стресса получила название Heart Rate Variability Trend. Для этих целей CardioBot фиксирует перемены в сердечном ритме человека, выявляя закономерности и предупреждая о высоком уровне напряжения. Приложение рекомендует в такие моменты воздержаться от интенсивных физических нагрузок, чтобы не усугублять состояние.

После включения функции приложение будет в течение дня замерять сердечный ритм пользователя, а затем покажет ему статистику по "накопленному стрессу" за сутки.

Отмечается, что встроенного трекера стресса в оригинальных часах Apple Watch пока нет. Не исключено, что компания из Купертино добавит эту функцию в будущих поколениях устройства.