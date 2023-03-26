В Южной Корее решили запустить платную службу доставки дронами

Планы по запуску в Южной Корее первой платной службы доставки дронами озвучили власти провинции Ченджу, 17 марта сообщает KBS World, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Службу доставки дронами планируют запустить в провинции Ченджу во второй половине года.

По сообщению министерства транспорта Южной Кореи, 15 муниципалитетов, включая Сеул, Инчхон и самый южный курортный остров Чеджу, выбрали для организации службы доставки дронами при государственной поддержке.

В частности, в городе Соннам в провинции Кёнгидо товары, купленные покупателями в магазине, будут доставляться дронами в специально отведенные места.

В Инчхоне крупногабаритный беспилотник, способный нести 100 кг, задействуют для доставки оборудования и материалов, используемых во время морских поисково-спасательных операциях, а в юго-восточном городе Ульсан опробуют план доставки защитного снаряжения во время аварий на атомных электростанциях.