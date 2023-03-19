Китайская компания представит смартфон с самым ярким экраном в истории

Предстоящий флагманский смартфон Oppo Find X6 Pro получит самый яркий экран на рынке, который будет на 25% ярче, чем в iPhone 14 Pro. Об этом со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station сообщает портал TechGoing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Oppo Find X6 Pro будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с матрицей AMOLED E6. Утверждается, что экран получит 2K-разрешение, поддержку частоты обновления 120 Гц, а также предложит максимальную яркость до 2500 нит.

На данный момент лидером на рынке Android-смартфонов по уровню яркости является линейка Xiaomi 13, экраны которых в пиковых значениях показывают результат в 1900 нит. При этом самым ярким смартфоном остается iPhone 14 Pro - у него эти значения равны 2000 нит.

Согласно ранним утечкам, Find X6 Pro оснастят чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и встроенным накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной - на 50 Вт.

По слухам, смартфон получит основную камеру Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, а также предложит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.