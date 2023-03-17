Microsoft активировала Windows с помощью пиратского ПО

Сотрудник службы поддержки Microsoft прибегнул к запуску пиратского софта на ПК клиента с операционной системой Windows 10 после того, как подлинная копия ОС не смогла активироваться официальным путем. Об этом сообщает Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это не первый случай, когда IT-специалисты используют такие обходные пути, чтобы своевременно закрывать запросы в службу поддержки. Фрилансер из ЮАР рассказал, что заплатил $200 за подлинную копию Windows 10, однако столкнулся с трудностями при активации.

"Я был поражен, увидев, как инженер службы поддержки Microsoft взломал мою копию с помощью неофициальных инструментов, которые обходят процесс активации Windows", - заметил он.

Активация программ от Microsoft представляет собой технологию Microsoft DRM, которая гарантирует, что пользователи используют подлинные продукты компании. Использование кряков и другого пиратского ПО для обхода защиты, наоборот, корпорацией не одобряется.

"Единственная причина, по которой я заплатил, заключалась в том, чтобы полностью избежать вредоносных программ. Затем они взломали ее для меня именно таким образом", - констатировал недовольный клиент.