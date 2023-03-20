Apple решила побить рекорд Xiaomi

Смартфон iPhone 15 Pro Max позволит американской компании Apple побить рекорд китайского вендора Xiaomi. Как сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe в Twitter, новый гаджет получит самую тонкую рамку вокруг экрана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новинка Apple превзойдет не только флагманы Samsung, но и текущего рекордсмена в звании смартфона с самыми тонкими рамками - Xiaomi 13. "iPhone 15 Pro Max побьет рекорд Xiaomi 13. Ширина рамок будет составлять всего 1,55 мм", - написал источник.

По его словам, у Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм, у флагмана Samsung Galaxy S23 - 1,95 мм, а у iPhone 14 Pro - 2,17 мм. При этом у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от многих гаджетов на мобильной ОС Android.