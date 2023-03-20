В США сократят парк самых востребованных истребителей

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить парк истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, которые остаются одними из самых востребованных тактических самолетов ВВС, примерно на 54 процента до 2028 года. Об этом пишет The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что 119 из 218 F-15E планируют снять с вооружения к 2028 финансовому году. ВВС откажутся от самолетов, оснащенных двумя двигателями Pratt & Whitney F100-PW-220E с тягой на форсаже 10,7 тысячи килограмм-сил. Эти самолеты поступали на вооружение с 1988 года. Оставшиеся F-15E оснащены усовершенствованными двигателями F100-PW-229 с тягой до 13,2 тысячи килограмм-сил.

Двухместный истребитель-бомбардировщик F-15E совершил первый полет в 1986 году. Самолет может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также корректируемые и свободнопадающие бомбы.