Продажи видеоигр во всем мире упали

Продажи видеоигр в 2022 году снизились. Об этом сообщается в отчете агентства Newzoo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации агентства, доходы производителей видеоигр во всем мире упали до 92,3 миллиарда долларов - на 2,2 процента по сравнению с 2021 годом. На консольные игры приходилось 56,2 процента выручки, на игры для ПК - 41,3 процента. Оставшиеся 2,5 процента пришлись на доходы от монетизации в браузерных играх на персональных компьютерах.

В материале говорится, что крупнейшие продажи заметили в США - здесь геймеры потратили 31,2 миллиарда долларов, или 34 процента в глобальном масштабе. На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский регион с расходами игроков в размере 30,2 миллиарда долларов, или 33 процентов. На третьем месте оказался европейский рынок, доходы на котором достигли 24,3 миллиарда долларов, или 26 процента.

Также аналитики рассказали, что среднее время, которое пользователь проводит за играми в Steam, Xbox и PlayStation, сократилось на 23 процента. Это связывают с тем, что люди переходят "к нормальной жизни" после пандемии. Традиционно играми преимущественно увлекаются мужчины - на женскую аудиторию пришлось 40 процентов.