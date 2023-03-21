Самую дорогую компьютерную мышь продали за рекордную сумму

В США в рамках аукциона PRAuction были проданы одна из первых в мире компьютерных мышей и устройство для кодирования марки Engelbart за $178,9 тыс. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az.

Мышь представляет собой прототип современных устройств ввода для ПК. От новых моделей устройство Engelbart отличается наличием трех клавиш вместо основных двух, также вместо лазера в нем используются два диска, которые отвечают за перемещение курсора по осям X и Y.

Отмечается, что мышь используется вместе с устройством для кодирования, которое представляет собой очень условный прототип современных клавиатур. У устройства есть пять клавиш, которые вместе с мышью можно использовать для набора 31 комбинации, а также ввода текста.

Представленная модель была разработана более 50 лет назад. Над ее проектированием трудился сам Дуглас Энгельбарт, изобретатель первых мышек для ПК.

По данным Hi-Tech Mail.Ru, цена, за которую был продан набор раритетных гаджетов, является рекордной для всех компьютерных мышей в истории.