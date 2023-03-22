Раскрыта популярность бюджетного iPhone с емким аккумулятором

Новый бюджетный смартфон iPhone 14 Plus оказался популярнее своего предшественника, компактного iPhone 13 mini, выпущенного в 2021 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой gazeta.ru.

Данные о более высокой популярности новинки основаны на отчете аналитиков агентства Display Supply Chain Consultants (DSCC). В нем проверена информация о закупке передних панелей для смартфонов Apple.

"Новая модель iPhone 14 Plus с большим экраном оказалась более востребованной, чем iPhone 13 mini от 2021 года в компактном форм-факторе", - говорится в исследовании.

Отмечается, что даже имея преимущество над устройством предыдущего поколения, iPhone 14 Plus оказался наименее востребованным мобильным гаджетом из всех устройств линейки 2022 года.

"Поставки дисплеев для iPhone 14 Plus превысили поставки для iPhone 13 mini на 59%. В целом, серия iPhone 14 выглядит немного более популярной, чем предыдущая", - заключили журналисты MacRumors.

iPhone 14 Plus остается самым доступным смартфоном с большим экраном - iPhone 14 Pro Max продается ощутимо дороже. Также бюджетная модель от Apple обладает более емким аккумулятором по сравнению с обычным iPhone 14.