Первая напечатанная на 3D-принтере ракета запустилась в космос

Первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета Terran 1 не смогла достичь орбиты из-за отказа одного из двигателей. Об этом информирует американский телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В материале говорится, что это стало третьей попыткой запуска данной ракеты и первой успешной. Отмечается, что первая ступень отработала штатно, а вот вторая включилась лишь на короткое время, потом возникла "аномалия, не позволившая ракете успешно выйти на орбиту". Что дальше было с ракетой, не сообщается.

По словам представителей компании, в ближайшие дни группа инженеров проанализирует данные полета, чтобы определить, что случилось с ракетой.

Terran 1 - это первая в мире космическая ракета, произведенная с помощью 3D-печати. Созданные по этой технологии элементы составляют 85% конструкции по массе, в будущем компания планирует довести эту долю до 95%. Высота ракеты составляет 33 метра, максимальная полезная нагрузка - 1250 килограммов, двигатели используют пару метан-кислород. В ходе этой миссии полезной нагрузкой должно было выступить памятное металлическое кольцо, напечатанное на 3D-принтере.