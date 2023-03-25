https://news.day.az/hitech/1549429.html ВВС США протестировали модель гиперзвуковой ракеты AGM-183A
ВВС США протестировали модель гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов заявили, что провели испытания образца гиперзвуковой ракеты AGM-183A в марте текущего года. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает портал Defense News.
В материале говорится, что 13 марта в американском штате Калифорния состоялся второй тестовый запуск прототипа данной гиперзвуковой крылатой ракеты. Он был осуществлен межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress.
При этом в публикации не сообщается, прошли испытания успешно или нет. По данным ВВС США, "они достигли некоторых целей". Иные подробности не приводятся.
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