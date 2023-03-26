NASA показало крупнейший за последние годы солнечный смерч

Ученые показали снимки огромного "солнечного смерча" размером с 14 диаметров Земли, который может быть одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Live Science.

Солнечный смерч возник около северного полюса Солнца 15 марта и продолжал расти и изменять форму, пока, наконец, не рассеялся 18 марта. Это произошло после того, как огненный смерч выплюнул шлейф плазмы (ионизированного газа) в космос. Астрономы заявили, что выброшенная плазма не попадет на Землю, но достигнет Луны.

Высота торнадо составила 178 тысяч километров. В исследовании 2013 года, опубликованном в журнале Solar Origins of Space Weather and Space Climate, отмечается, что солнечные торнадо обычно имеют высоту от 25 до 100 тысяч километров.

Кроме того, солнечные торнадо обычно формируются небольшими группами, но обнаруженный в марте смерч был один.

Также 9 марта около южного полюса Солнца был замечен "плазменный водопад", а 2 февраля массивный солнечный протуберанец откололся от северного полюса Солнца. Эти необычные явления, вероятно, становятся все более распространенными, потому что солнечная активность нарастает по мере приближения Солнца к пику своего 11-летнего солнечного цикла, который должен наступить в 2025 году.