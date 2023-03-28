В iOS 17 появится несколько «долгожданных» функций

Компания Apple сменила курс в разработке новой операционной системы iOS 17. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее Гурман утверждал, что iOS 17 станет незначительным апдейтом по сравнению с релизами предыдущих лет, так как Apple сфокусировала все свое внимание на грядущем анонсе гарнитуры смешанной реальности. Теперь же репортер заявил о том, что в iOS 17 появится несколько новых функций, которые некоторые пользователи могут посчитать "долгожданными".

"Ожидается, что выпуск iOS 17 сможет похвастаться несколькими "приятными" функциями, даже если в ней не будет таких явных улучшений, как обновленный в прошлом году экран блокировки. Цель апдейта под кодовым названием "Рассвет" - добавить несколько функций, которые пользователи давно просили", - сообщил Гурман.

Анонс iOS 17 может состояться на конференции WWDC в июне 2023 года.