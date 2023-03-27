Журналисты объяснили детальные снимки Луны на флагманы Samsung

Журналисты портала 9to5Google высказались в защиту южнокорейского вендора Samsung и его функции Space Zoom в камерах флагманских смартфонов компании. По их мнению, фирма не "обманывает" своих пользователей снимками Луны, а "улучшает" снимки пользователей со спутником Земли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не создание изображения из ничего, смартфону нужно изображение с камеры, чтобы затем использовать ИИ для создания финального снимка. Вы можете сравнить это с паззлом из 1 тыс. деталей и рисунка на коробке, который помогает собрать его. Таким же образом изображения Samsung не являются полностью оригинальными, но и не полностью поддельными", - заверили журналисты.

В 9to5Google также указали на то, что Samsung никогда не скрывала все детали функции Space Zoom и то, как ИИ используется для доработки снимка с целью повысить его детализацию.

Авторы портала указали на то, что в прошлом Samsung прямо сообщала, что "камера смартфонов Galaxy применяет механизм повышения детализации ИИ, чтобы эффективно удалить шум и максимизировать детали Луны для создания четкого изображения".

"ИИ - это то, что делает возможными эти снимки Луны, и подобные фотографии действительно показывают нам, насколько агрессивен этот ИИ и как легко его обмануть", - признали журналисты, комментируя посты пользователей, у которых смартфоны принимали за Луну размытые круглые объекты кремовых оттенков.