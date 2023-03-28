Пользователей Twitter начнут ограничивать

Рекомендательная вкладка "Для вас" с 15 апреля начнет показывать публикации пользователей с активной подпиской Twitter Blue. Об этом и других изменениях на своей странице в соцсети сообщил ее владелец Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместе с тем Маск также добавил, что участвовать в опросах с 15 апреля смогут лишь пользователи с платной подпиской.

По словам бизнесмена, отключение попадания пользователей в рекомендательную вкладку и их участия в опросах - это единственный способ справиться с большим потоком ИИ-ботов, которые заполонили Twitter.

"В противном случае это безнадежно проигрышная битва", - заявил Маск.

Подписка Twitter Blue перезапущена в декабре 2022 года по цене в $8 и $11 в зависимости от платформы. Ее пользователи получают галочку верификации, возможность редактировать публикации и загружать видео в разрешении Full HD.