Названы три минуса iPhone 14 Pro

Техноблогер Георгий Лямин перешел на смартфон iPhone 14 Pro с 13 Pro и заявил, что зря потратил 85 тыс. руб. О трех главных минусах гаджета 2022 года выхода он рассказал на портале iGuides.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь владельца устройства разочаровало количество свежих опций. Он не заметил прироста производительности. Улучшение длительности работы от аккумулятора Лямин связал с тем, что у нового гаджета в любом случае батарея будет держаться дольше, чем у аппарата, проработавшего более года.

Также техноблогер указал на то, что не разделяет восторгов от улучшений камеры. В том числе его не впечатлил впервые появившийся сенсор на 48 мегапикселей. По его словам, этот объектив включается только при активации режима RAW, который вряд ли подходит для ежедневного использования.

Третьим минусом он назвал то, что iPhone 14 Pro оказался апгрейдом функций, которые и так работали достойно. По его словам, опцию Always-On Display (постоянно включенного экрана) раньше отлично подстраховывали умные часы Apple Watch.

Dynamic Island Лямин назвал попыткой Apple "закрыть дырку в экране". "Он бестолковый и не несет в себе полезных свойств. Обычный вырез в iPhone 13 Pro выглядит аккуратнее", - заключил техноблогер.