Парламент Швейцарии одобрил возможную перепродажу Германии 25 танков Leopard

В комиссии по политике безопасности Национального совета Швейцарии заявили об одобрении вывода из эксплуатации 25 танков Leopard 87, что может в дальнейшем позволить продать их Германии. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся. Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в Германии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по поводу перепродажи танков изначально должны высказаться комиссия малой палаты, а после обе палаты парламента.