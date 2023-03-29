Названо самое скачиваемое приложение в мире

TikTok возглавил мировой рейтинг мобильных приложений по количеству скачиваний за первый квартал 2023 года. Об этом в своем новом аналитическом отчете сообщила компания Data.ai, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На втором месте оказался Instagram. Еще в прошлом квартале соцсеть корпорации Meta для фотографий занимала первую строчку.

Остальными участниками топ-10 оказались мобильный клиент для Facebook, мессенджер WhatsApp, редактор видеороликов CapCut, соцсеть Snapchat, мессенджеры Telegram и Facebook Messenger, а также клиент WhatsApp Business и музыкальный сервис Spotify.

Аналитики также выяснили, что пользователи смартфонов со всего мира потратили на приложения за первые три месяца 2023 года $33,9 млрд, что, как пишет Data.ai, является абсолютным рекордом. Традиционно большая часть трат (65%) пришлась на пользователей смартфонов Apple. Лидирующей c точки зрения доли выручки категорией для iPhone стали игры - там показатель iOS достиг отметки 71%.