Apple повторила за Samsung

Американская компания Apple привлекла популярную k-pop группу NewJeans из пяти девушек для рекламы своих гаджетов в Южной Корее для конкуренции с местным техногигантом Samsung. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сотрудничеством с корейскими поп-группами в прошлом активно увлекалась сама Samsung. Технологическая компания неоднократно прибегала именно к подобным коллаборациям на своих презентациях. Рекламировала южнокорейского вендора и мужская группа BTS.

Решение принято одновременно с открытием в Сеуле пятого фирменного магазина корпорации, на этот раз в престижном столичном районе Гангнам.

"Именно там Apple открыла небольшую студию, где посетители могут послушать эксклюзивную аудиозапись популярной песни OMG от NewJeans", - говорится в статье.

По данным Bloomberg, компания из Купертино в этом году планирует открыть и шестой магазин в Сеуле. В таком случае столица Южной Кореи опередит столицу Японии Токио по количеству фирменных Apple Store.