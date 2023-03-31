В Японии приостановили запуски всех имеющихся ракет-носителей

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приостановило запуски всех имеющихся в стране ракет-носителей. Решение принято на фоне череды неудач, включая недавний провал новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3, пишет местная газета Yomiuri Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, планировавшийся на май этого года 47-й запуск ракеты-носителя H2 был отложен как минимум до лета. В октябре прошлого года JAXA приняла решение приостановить использование ракет-носителей Epsilon. Это тоже связано в неудачным запуском.

За 20 лет японское аэрокосмическое ведомство совершило более 50 успешных пусков подряд, но с конца прошлого года тенденция нарушилась.

В марте этого года произошел неудачный запуск новейшей H3. Ракета благополучно оторвалась от земли, но двигатель второй ступени не запустил, в результате была введена программа самоуничтожения ракеты.

H3 должна была заменить ракету-носитель H-2A, эксплуатируемую с 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно.