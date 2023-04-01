Стало известно о возвращении Сергея Брина в штаб-квартиру Google

Генеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил, что один из основателей корпорации Сергей Брин вернулся в штаб-квартиру для личного участия в разработках в области искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в интервью подкасту Hard Fork газеты The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сергей уже некоторое время тусуется с нашими инженерами", - добавил он. Пичаи пояснил, что лично разговаривал с соучредителями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином о работе над ИИ.

Он также прокомментировал информацию о том, что внутри Google объявили "красный код" из-за чат-бота ChatGPT от OpenAI, использующего собственные наработки в области ИИ. По словам Пичаи, решение принимал не он, однако некоторые из топ-менеджеров действительно "отправляли электронные письма о том, что код красный".

Глава Google ответил на критику экспериментального чат-бота с искусственным интеллектом компании под названием Bard. Он пообещал серьезные улучшения в работе нового проекта корпорации. "Для меня было важно не выпускать более мощную модель, прежде чем мы полностью убедимся, что справимся с ней", - сказал он.