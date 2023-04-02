IT-эксперт рассказал, что нужно сделать после покупки нового смартфона

После покупки нового смартфона стоит убедиться в его оригинальности и выключить некоторые функции, например, автоматическое подключение к сети. Об этом Gazeta.ru рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он назвал действия, которые требуется выполнить в первую очередь после ее покупки, передает Day.Az.

По словам эксперта, во-первых, нужно удостовериться, что телефон является оригинальным и новым. Для этого возможно сравнить IMEI-код, размещенный на корпусе устройства и на упаковке. Серьезным поводом предъявить претензию продавцу является факт несовпадения данных кодов.

"Следующим этапом является процедура ознакомления с инструкцией производителя. Данный пункт пользователи зачастую пропускают, считая, что с новым устройством возможно и нужно обращаться таким же образом, как и с предыдущим. Однако я рекомендую прочитать хотя бы базовые части инструкции, особенно если речь идет о непопулярных и мало распространенных брендах. Также, нужно проверить наличие обновлений системы", - посоветовал он.

Далее требуется перенести аккаунт Google или Apple со старого устройства и убедиться в успешности миграции контактов из телефонной книги, настроек мобильных приложений и так далее. После переноса пользовательской информации рекомендую сразу же произвести настройку механизмов безопасности.

"Включите функцию "Поиск устройства": потерять смартфон, особенно только что купленный, крайне неприятно. Установите блокировку экрана и отключите функцию автоматического подключения к сети Wi-Fi, чтобы не стать жертвой киберпреступников в общественных местах с открытой сетью. Дополнительной защитой будет являться установка доверенного антивируса", - рекомендовал специалист.

После этих действий возможно приступать к персонализации устройства, включающая в себя выбор темы рабочего стола, размер шрифтов, мелодии звонка и так далее, заключил Магомедов.