Apple поглотила стартап, связанный с искусственным интеллектом

Apple приобрела американский стартап WaveOne, который занимается разработкой алгоритмов сжатия видео на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Намеки на слияние Apple и WaveOne появились еще в январе 2023 года. Тогда сайт WaveOne перестал работать, а люди, которые раньше числились в стартапе, стали сотрудниками Apple.

Хотя Apple не стала афишировать сделку, о ней в публичном пространстве рассказал глава отдела продаж и развития бизнеса WaveOne Боб Станкош. Он написал у себя в LinkedIn, что оформление слияния было завершено на прошлой неделе.

"Мы начали свой путь в WaveOne, понимая, что машинное обучение и видеотехнологии глубокого обучения потенциально могут изменить мир. Apple увидела этот потенциал и воспользовалась возможностью, чтобы добавить его в свой портфель технологий", - написал Станкош.

WaveOne была основана в 2016 году. Главной инновацией стартапа является система, позволяющая за счет нейропроцессоров в современных смартфонах и ПК выделять главные объекты в кадре и поддерживать их высокое разрешение. Данная система полезна для стабильного воспроизведения онлайн-видео - при падении скорости интернет-соединения алгоритм позволит сохранить четкое отображение ключевых объектов, но при этом пожертвовать качеством, например, фона.