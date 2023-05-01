В Японии придумали как дать человеку дополнительные руки

Японские инженеры разработали прототип модульной системы с роборуками Jizai Arms, что в переводе значит "Удобные руки". На разработку, представленную в рамках конференции CHI '23, обратило внимание издание N+1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Система в виде рюкзака прилегает плотно к телу пользователя за счет нескольких креплений. Базовый блок имеет шесть портов для установки быстросъемных роборук. Порты расположены попарно, но в разных плоскостях. По словам ученых, такая конструкция позволяет установленным конечностям не мешать движению друг друга.

Каждый порт имеет энкодер для определения угла крепления роботизированной руки. Масса базового блока в виде рюкзака составляет 4,1 килограмм, а общая масса вместе с четырьмя роборуками достигает 14 килограмм.

Jizai Arms создали инженеры и дизайнеры под руководством Нахоко Ямамуры из Токийского университета. В работе также принимал участие Масахико Инами.