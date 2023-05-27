Умные часы стали уходящим трендом

Аналитики Counterpoint Research оценили глобальный рынок умных часов в первом квартале года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, отчет опубликован на сайте агентства.

По словам специалистов, по сравнению с первым кварталом 2022 года, поставки умных часов упали на 1,5 процента. В материале говорится, что рынок перестал расти из-за мирового экономического кризиса и спада производства основных игроков в этом сегменте.

Лидером рынка смарт-часов осталась Apple, доля которой за год рухнула с 32 до 26 процентов. Samsung перестала быть единственным вторым глобальным производителем - доля корпорации снизилась с 10 до 9 процентов. В настоящий момент компания по популярности делит вторую позицию с индийским брендом Fire-Boltt.

"Глобальный рынок умных часов, который в течение нескольких лет демонстрировал резкий рост, вступил в период стагнации с конца прошлого года, когда в четвертом квартале 2022 года он снизился на 8 процентов в годовом исчислении", - отметил исследователь Counterpoint Уджин Сон.

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