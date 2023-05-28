Гибкий смартфон Motorola Razr 40 Ultra показали на качественных рендерах

В сети появились качественные пресс-фото нового складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra, а также стали известны подробные характеристики новинки. Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Размеры Motorola Razr 40 Ultra составят 170,8х74х7 мм. Вес смартфона - 189 г. Гаджет будет выпущен в трех цветах - черном, синем и розовом. Размер дисплея составит 6,9 дюйма, а разрешение - 2400х1080 пикселей с частотой обновления 165 Гц. Внешний экран Razr 40 Ultra получит диагональ в 3,6 дюйма.

Внутри смартфона будет установлен чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Блок камер представлен двумя датчиками на 12 Мп и 13 Мп. Селфи-камера получила 32-мегапиксельный сенсор.

Емкость аккумулятора смартфона - 3800 мАч с зарядкой на 33 Вт. По предварительным данным, стоимость Motorola Razr 40 Ultra составит €1169-1199.