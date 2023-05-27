S.T.A.L.K.E.R.2 и другие игры для Xbox покажут «в кино»

Компания Microsoft проведет 11 июня презентацию новых игр для консолей Xbox в рамках мероприятия Xbox Games Showcase и Starfield Direct. В честь этого компания организует для фанатов бесплатную трансляцию мероприятия в кинотеатрах, сообщает портал Comic Book, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что презентация будет транслироваться на YouTube и Twitch, а настоящие фанаты Xbox смогут насладиться просмотром мероприятия на большом кинотеатральном экране. Для этого Microsoft совместно с компанией Fathom Events организует показ в некоторых кинотеатрах в США. Билеты на посещение мероприятия будут доступны бесплатно в ограниченном количестве. Также пользователям предложат бесплатные закуски.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на Xbox FanFest до 31 мая 2023 года. Сколько кинотеатров примут участие в акции и сколько билетов будет доступно, не сообщается.