Xiaomi представит конкурента Apple Watch

Китайская компания Xiaomi планирует представить свои первые смарт-часы, работающие на операционной системе Wear OS от Google. Об этом сообщает портал Xiaomiui, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что устройство под кодовым номером M2235W1 уже получило сертификацию EEC и TUV PLS, а теперь появилось в базе корейского регулятора NRRA, что говорит о скором выходе часов.

По слухам, новые умные часы Xiaomi получат поддержку SIM-карт или e-SIM, что позволит пользователям совершать с них звонки без необходимости подключения к смартфону. При этом каких-либо других подробностей об устройстве пока не раскрывается. Предполагается, что часы выйдут под названием Xiaomi Watch, однако реальное название устройства пока остается неизвестным.

Wear OS - это операционная система для умных часов, которая используется Samsung, Google и другими крупными производителями. Одно из преимуществ Wear OS - это возможность устанавливать различные приложения, чего не умеют различные фитнес-трекеры.